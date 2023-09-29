Беременную Ерке Есмахан муж увез в Лондон
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Казахстанские артисты Ерке Есмахан и Raim, ожидающие малыша, отправились в Лондон. Ерке рассказала фанатам в Instagram, что муж устроил ей такой отдых перед родами, передает NUR.KZ.
Ерке попросила не обижаться фолловеров за неактивность в Instagram, она отметила, что этот отдых был запланирован так, чтобы она полностью отдохнула перед родами, в том числе и от соцсетей.
"Не ждите от меня много сторис. Мой муж организовал нашу поездку, потому что я беременна. Для того, чтобы мы гуляли по паркам, отдыхали, ходили по ресторанам.
Ну и, конечно, занимались шоппингом. Вообще-то мы хотели отдохнуть без телефонов, но я иногда не выдерживаю и спешу поделиться с вами тем, что вижу. Поэтому попрошу вас пока довольствоваться малым", - отметила она.
Напомним, ранее беременную Ерке возмутили бестактные замечания в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2038781-beremennuyu-erke-esmahan-muzh-uvez-v-london-foto-video/