"Живем отдельно от родителей": Индира Едильбаева и ее муж о том, что изменилось после свадьбы

Казахстанская певица Индира Едильбаева и ее супруг Камалдин Камирдинов, недавно ставшие мужем и женой, рассказали в программе Revue News, что изменилось в их жизни.

Артистка рассказала, что стала с удовольствием хлопотать по дому.

"Больших изменений в нашей жизни после свадьбы нет, потому что мы живем отдельно от родителей. Мне нравится готовить, стирать вещи, гладить, во-первых, потому что это все делается по любви, во-вторых, хотелось вот этой женской энергии. Я от этого кайфую", - призналась она.

Индиру спросили, носит ли она платок и делает ли "салем салу" - поклон, которым невестка приветствует родственников мужа .

"Нет, такого нет у нас", - искренне ответила она.

Индира рассказала, что подготовка к свадьбе заняла 4 месяца и она полностью довольна тем, как прошло торжество.

Камалдин заявил, что, потеряв статус холостяка, стал более ответственным.

"Когда был холостым, по вечерам думал, какому бы другу позвонить, чтобы погулять, а сейчас лечу домой, как птица", - рассказал он.

Он также отметил, что с удовольствием мог бы стать продюсером супруги, ведь ему нравятся ее песни и голос. Индира не стала отрицать такой возможности в будущем, но отметила, что нельзя ничего загадывать наперед.

Напомним, этим летом Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов официально зарегистрировали брак, а в начале сентября сыграли пышную свадьбу.