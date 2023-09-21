Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Живем отдельно от родителей": Индира Едильбаева и ее муж о том, что изменилось после свадьбы

Опубликовано:

Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов
Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева и ее супруг Камалдин Камирдинов, недавно ставшие мужем и женой, рассказали в программе Revue News, что изменилось в их жизни.

Артистка рассказала, что стала с удовольствием хлопотать по дому.

"Больших изменений в нашей жизни после свадьбы нет, потому что мы живем отдельно от родителей. Мне нравится готовить, стирать вещи, гладить, во-первых, потому что это все делается по любви, во-вторых, хотелось вот этой женской энергии. Я от этого кайфую", - призналась она.

Индиру спросили, носит ли она платок и делает ли "салем салу" - поклон, которым невестка приветствует родственников мужа .

"Нет, такого нет у нас", - искренне ответила она.

Индира рассказала, что подготовка к свадьбе заняла 4 месяца и она полностью довольна тем, как прошло торжество.

Камалдин заявил, что, потеряв статус холостяка, стал более ответственным.

"Когда был холостым, по вечерам думал, какому бы другу позвонить, чтобы погулять, а сейчас лечу домой, как птица", - рассказал он.

Он также отметил, что с удовольствием мог бы стать продюсером супруги, ведь ему нравятся ее песни и голос. Индира не стала отрицать такой возможности в будущем, но отметила, что нельзя ничего загадывать наперед.

Напомним, этим летом Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов официально зарегистрировали брак, а в начале сентября сыграли пышную свадьбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037593-zhivem-otdelno-ot-roditeley-indira-edilbaeva-i-ee-muzh-o-tom-chto-izmenilos-posle-svadby/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.