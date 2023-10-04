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"Веселая семья": Динара Бактыбаева поделилась теплыми фото с мужем и подросшими дочерьми

Опубликовано:

Динара Бактыбаева с мужем и детьми
Динара Бактыбаева с мужем и детьми. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, известная по фильмам "Кудалар", "Черный, черный человек", показала в соцсети теплые семейные фото, которые умилили подписчиков, передает NUR.KZ.

Напомним, летом прошлого года Динара Бактыбаева стала мамой во второй раз. На фото она показала подросших дочерей и любимого мужа.

"Мы - та самая веселая семья, которая любит снимать рилсы. Нашему браку 3,5 года, и за это короткое время уже успели родить двух замечательных детей - Аяну (3 года) и Алишу (1 годик)", - рассказала она.

Динара отметила, что знакома с супругом 13 лет. Актриса признается, что Арман - самый лучший муж и отец. Он подерживает любые ее творческие начинания.

"Как только поженились, наступил карантин и мы все дружно засели дома. Тогда-то и пошли первые поползновения шуточных роликов. А еще я актриса и творческие порывы в декрете изливаются тут, в Инстаграм.

Муж во всем поддерживает и помогает. Недавно даже в полной темноте в парке собирали с ним осенние листья для моего ролика", - написала она.

Подписчики отметили, что с умилением следят за жизнью дружной семьи.

"Ваш муж похож на Хью Гранта", "Как бы не сглазить", "Будьте счастливы", "Вы такая нежная", - отмечено в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2039432-veselaya-semya-dinara-baktybaeva-podelilas-teplymi-foto-s-muzhem-i-podrosshimi-dochermi/

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