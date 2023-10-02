"Счастье не зависит от возраста супругов": Ерке Есмахан высказалась на тему разводов

Отечественная певица Ерке Есмахан, ожидающая малыша, рассказала в соцсети о том, что думает об участившихся разводах. Она отметила, что на счастье в браке возраст супругов не влияет, передает NUR.KZ.

Напомним, беременную Ерке Есмахан муж увез в Лондон, чтобы она отдохнула перед родами. Однако певица нашла время для общения с подписчиками и ответила на их вопросы.

Один из фанатов посетовал, что сейчас много разводов, и пожелал, чтобы брак Ерке и Raim был крепким.

"Чувствуется, что между вами любовь", - говорится в сообщении.

"Да, никто не знает, что его ждет. Поэтому лучше говорить осторожнее. У Аллаха свои планы. Хочу сказать одно - если вы видите, то очень много критики по поводу нашей разницы в возрасте. Но ведь нет гарантии, что не разведутся супруги, которые являются ровесниками, либо пары, где мужчина старше. Судьбы у всех разные.

Я вовсе не хочу сказать, чтобы девушки выходили замуж только за парней младше себя. Просто хочу отметить, что счастье не зависит от возраста, национальности супругов", - отметила она, добавив, что непросто построить такие отношения, в которых находишь успокоение и уважение.

Ерке считает, что для создания примерной семьи нужно много сил, терпения и мудрости.

"Все зависит от двух людей. Построить хорошую семью - большой труд. Поэтому хочу пожелать счастья всем, кто создал семью, и терпения всем, кто сейчас разводится. И вам спасибо за теплые пожелания. С позволения Аллаха мы хотим быть вместе в обоих мирах", - написала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке спросили, подготовила ли она сумку в роддом.

"Еще ничего не готовила. Бог даст, когда родится ребенок, мы сразу же сообщим", - отметила она.