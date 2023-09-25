"Живите своей жизнью": беременную Ерке Есмахан возмутили бестактные замечания в Сети
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Отечественная певица Ерке Есмахан, ожидающая малыша, устроила традиционную рубрику "вопрос-ответ" в Instagram. Однако ей пришлось столкнуться с бестактностью некоторых подписчиков, передает NUR.KZ.
Кое-кто написал, чтобы она не носила облегающие платья и не держалась все время за свой живот.
"Носи широкое и толстей потом", - гласит комментарий.
"С какой целью вы написали это? Я не поняла. Если и держусь, то за свой живот, не за чей-то. Буду носить облегающее или что-то другое, или как Рианна вообще открытое - это не ваше дело. Что вам толку от того, что я потолстею? Живите своей жизнью", - заявила в ответ артистка.
Ну а некоторые поинтересовались, почему Ерке не носит купальники.
"У вас есть шрам?" - прозвучал вопрос.
"Что за шрам? Купальник ношу, конечно, но только на отдыхе с мужем, когда купаюсь в тех местах, где никого нет", - ответила она.
Ерке отметила, что вопрос о дате родов - один из самых частых.
"Не так скоро еще, по велению Аллаха, это будет в один из зимних морозных дней. Дай Бог, дожить до этого дня в добром здравии", - написала она.
Некоторые попросили напомнить знаменитость, когда же она вышла замуж за Raim.
"19 января. Пожалуйста, запомните, когда я рожу, не ошибитесь в своих подсчетах", - посмеялась она.
Напомним, в конце августа Ерке и Raim сообщили, что ждут пополнения в семье.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037941-zhivite-svoey-zhiznyu-beremennuyu-erke-esmahan-vozmutili-bestaktnye-zamechaniya-v-seti/