"Живите своей жизнью": беременную Ерке Есмахан возмутили бестактные замечания в Сети

Отечественная певица Ерке Есмахан, ожидающая малыша, устроила традиционную рубрику "вопрос-ответ" в Instagram. Однако ей пришлось столкнуться с бестактностью некоторых подписчиков, передает NUR.KZ.

Кое-кто написал, чтобы она не носила облегающие платья и не держалась все время за свой живот.

"Носи широкое и толстей потом", - гласит комментарий.

"С какой целью вы написали это? Я не поняла. Если и держусь, то за свой живот, не за чей-то. Буду носить облегающее или что-то другое, или как Рианна вообще открытое - это не ваше дело. Что вам толку от того, что я потолстею? Живите своей жизнью", - заявила в ответ артистка.

Ну а некоторые поинтересовались, почему Ерке не носит купальники.

"У вас есть шрам?" - прозвучал вопрос.

"Что за шрам? Купальник ношу, конечно, но только на отдыхе с мужем, когда купаюсь в тех местах, где никого нет", - ответила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке отметила, что вопрос о дате родов - один из самых частых.

"Не так скоро еще, по велению Аллаха, это будет в один из зимних морозных дней. Дай Бог, дожить до этого дня в добром здравии", - написала она.

Некоторые попросили напомнить знаменитость, когда же она вышла замуж за Raim.

"19 января. Пожалуйста, запомните, когда я рожу, не ошибитесь в своих подсчетах", - посмеялась она.

Напомним, в конце августа Ерке и Raim сообщили, что ждут пополнения в семье.