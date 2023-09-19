Побывавшие в Ташкенте Тауекел Мусилим и его жена умилили романтическим видео
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Отечественный актер Тауекел Мусилим побывал недавно с семьей в Ташкенте и поделился в соцсети романтическим видео с супругой Махаббат. Фанаты пожелали паре счастья, передает NUR.KZ.
Тауекел и Махаббат сняли романтическое видео, находясь в Ташкенте возле парка развлечений и аттракционов Magic city. Супруги сидят в обнимку у реки, наслаждаясь красивым видом.
"Это было незабываемое путешествие!" - прокомментировала Махаббат.
"Дай Аллах, еще будем много путешествовать", - ответил ей Тауекел.
Фанаты оценили кадры и оставили свои комментарии. Публикация тут же запестрела от смайликов в виде сердец и огня.
"Как красиво", "Романтика", "Как картинка", "Будьте счастливы", - отреагировали пользователи соцсети.
Ранее Тауекел Мусилим и его супруга сняли романтическое видео в Абу-Даби.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037207-pobyvavshie-v-tashkente-tauekel-musilim-i-ego-zhena-umilili-romanticheskim-video/