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Побывавшие в Ташкенте Тауекел Мусилим и его жена умилили романтическим видео

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Тауекел Мусилим с женой и сыновьями
Тауекел Мусилим с женой и сыновьями. Фото: instagram.com/mussilim

Отечественный актер Тауекел Мусилим побывал недавно с семьей в Ташкенте и поделился в соцсети романтическим видео с супругой Махаббат. Фанаты пожелали паре счастья, передает NUR.KZ.

Тауекел и Махаббат сняли романтическое видео, находясь в Ташкенте возле парка развлечений и аттракционов Magic city. Супруги сидят в обнимку у реки, наслаждаясь красивым видом.

"Это было незабываемое путешествие!" - прокомментировала Махаббат.

"Дай Аллах, еще будем много путешествовать", - ответил ей Тауекел.

Фанаты оценили кадры и оставили свои комментарии. Публикация тут же запестрела от смайликов в виде сердец и огня.

"Как красиво", "Романтика", "Как картинка", "Будьте счастливы", - отреагировали пользователи соцсети.

Ранее Тауекел Мусилим и его супруга сняли романтическое видео в Абу-Даби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037207-pobyvavshie-v-tashkente-tauekel-musilim-i-ego-zhena-umilili-romanticheskim-video/

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