"Красиво получилось": Тауекел Мусилим с супругой сняли романтическое видео в Абу-Даби

Тауекел Мусилим с женой и сыновьями. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима выложила в Instagram романтические кадры с мужем с отдыха в Абу-Даби. Фанаты пожелали молодой паре счастья и любви, передает NUR.KZ.

Махаббат Мусилим сначала опубликовала фото с мужем и детьми на фоне бескрайнего моря и алого заката.

"Эта серия просто обязана быть на моей страничке. Согласитесь, что закат просто невероятный. Ну и мы тоже неплохо вышли на фото", - написала она.

Чуть позже в ленте Махаббат появилось романтическое видео с супругом. Умиленные подписчики пожелали семье счастья.

"Сон приснился, вы снова беременны, на этот раз девочка", "Очень красивая пара", "Самая прекрасная и милая пара", "Пусть ваша любовь будет вечной", "Красиво получилось, сколько раз снимали?", "Восхищаюсь вами. Наслаждайтесь, жизнь прекрасна", "Какие классные", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019878-krasivo-poluchilos-tauekel-musilim-s-suprugoy-snyali-romanticheskoe-video-v-abu-dabi/