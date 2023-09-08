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30 лет независимости Казахстана

"Самый теплый, веселый и гостеприимный народ": Решетова призналась в любви к казахстанцам

Опубликовано:

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Российская модель и мать сына рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась в соцсети фотографиями из Алматы, где провела время с подругой - певицей Наzимой, передает NUR.KZ.

"Спонтанные поездки - самые клевые! Мен сені сүйем, Нazима. У нас всегда здесь появляется столько планов, что времени пребывания катастрофически не хватает.

В этот раз все было как полагается - от распития кумыса до веселой свадьбы. Казахская земля - это малая родина моих папы, бабушки. И уже мне стала как родная.

Самый теплый, веселый и гостеприимный - казахский народ. Очень люблю вас", - отметила Анастасия, разместив фото с подругой и ее маленькой дочерью.

На публикацию модели отреагировала Наzима.

"Жаным моя, я соскучилась, спасибо, что приехала", - написала она.

"Самые красивые", "Вы обе такие хорошенькие, как две сестры!", "Спасибо вам за такую нежную любовь к Казахстану! Эти корпешки с орнаментами до слез", "А мы вас любим, золотушка вы наша, спасибо, что всегда так приятно говорите о казахском народе", "Казахстанцы - самый дружный народ", "Любимки, очень очень ждем вас снова", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.

Отметим, что Анастасия уже не впервые посещает Казахстан. Она была здесь в 2021 году и была восхищена красотами нашей страны и гостеприимством народа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035850-samyy-teplyy-veselyy-i-gostepriimnyy-narod-reshetova-priznalas-v-lyubvi-k-kazahstantsam/

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