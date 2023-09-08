Сыну Нуржана Керменбаева провели обряд "тұсау кесу" (видео)

Отечественный певец Нуржан Керменбаев провел обряд "тұсау кесу" младшему сыну. Теплое видео с семейного мероприятия разместила в соцсети его супруга, передает NUR.KZ.

Осенью прошлого года Нуржан Керменбаев стал отцом в четвертый раз. У него родился сын Имран. Малышу исполнился год и ему провели обряд "тұсау кесу" - разрезание пут. Мероприятие прошло дома в тесном семейном кругу.

"Имрану годик. Памятные кадры с его "тұсау кесу". Разрезал путы Елмуран ага. Имран выбрал ключи от авто, даже не задумываясь. Мы посмеялись, что он станет бинесменом, меняющим машины каждый месяц. Нуреке предполагал, что ребенок выберет ключи", - отметила счастливая мама.

"Поздравляем с первыми шагами малыша! Пусть будет долгой его жизнь", "Пусть будет счастлив", "Пусть вырастет настоящим человеком. Вообще-то очень спокойный ребенок, на бизнесмена и похож", - отметили подписчики.