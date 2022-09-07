Нуржан Керменбаев стал отцом в четвертый раз

Нуржан Керменбаев с супругой. Кадр из видео: instagram.com/nazerke_kermenbayeva

Отечественный певец Нуржан Керменбаев стал многодетным отцом. У него родился четвертый ребенок. Артист устроил яркую выписку жене и сыну из роддома, передает NUR.KZ.

О радостном событии Нуржан сообщил своим подписчикам в Instagram, разместив у себя в сторис яркие кадры выписки из роддома. Мальчика назвали Имраном. Певец отметил, что его супруга и бабушки малыша заслуживают всех почестей.

"Его вес 3 кг 50 г, а рост 50 см. Всем, кто пришел, огромное спасибо", - отметил счастливый отец.

Певец постарался сделать выписку из роддома незабываемой. Маму и ребенка встречали цветами и яркими шарами, украсили семейный праздник ростовые куклы и музыканты.

Супруга Нуржана разместила на своей страничке фото из роддома и получила теплые поздравления близких друзей и подписчиков.

Отметим, что у Нуржана и Назерке теперь три сына и дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986639-nurzhan-kermenbaev-stal-ottsom-v-chetvertyy-raz/