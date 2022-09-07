Нуржан Керменбаев стал отцом в четвертый раз
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Отечественный певец Нуржан Керменбаев стал многодетным отцом. У него родился четвертый ребенок. Артист устроил яркую выписку жене и сыну из роддома, передает NUR.KZ.
О радостном событии Нуржан сообщил своим подписчикам в Instagram, разместив у себя в сторис яркие кадры выписки из роддома. Мальчика назвали Имраном. Певец отметил, что его супруга и бабушки малыша заслуживают всех почестей.
"Его вес 3 кг 50 г, а рост 50 см. Всем, кто пришел, огромное спасибо", - отметил счастливый отец.
Певец постарался сделать выписку из роддома незабываемой. Маму и ребенка встречали цветами и яркими шарами, украсили семейный праздник ростовые куклы и музыканты.
Супруга Нуржана разместила на своей страничке фото из роддома и получила теплые поздравления близких друзей и подписчиков.
Отметим, что у Нуржана и Назерке теперь три сына и дочь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986639-nurzhan-kermenbaev-stal-ottsom-v-chetvertyy-raz/