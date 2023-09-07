"Что ты в нем нашла!": Рамазан Амантай рассказал, как хейтеры допекали его супругу

Казахстанский актер и поэт Рамазан Амантай стал гостем программы "Еркін подкаст" и рассказал о своем творчестве и личной жизни. Звезда франшизы "Бизнес по-казахски" также поведал, как хейтеры допекали его супругу, передает NUR.KZ.

Автор нашумевшей песни "Ұйқым келмейді", ставшей хитом в одночасье, рассказал, как ему и его супруге пришлось отбиваться от хейтеров и порой выслушивать очень обидные слова.

"Когда мы поженились, ей писали: "У тебя нет вкуса?". Спасибо моей супруге, хоть и "вкуса у нее нет", но она терпела. Самое интересное случилось, когда она была беременна. Мы зашли в лифт, там была женщина. Она меня не знает. Женщина спросила у моей супруги, показывая на меня: "Кто это?". Тогда жена ответила, что я ее муж.

"Что ты в нем нашла!" - заявила женщина. Я к таким вещам уже привык, но все же на меня это подействовало. В ответ мы промолчали, но слова, ею сказанные, были очень тяжелыми. Позже она встретилась мне во дворе, женщина оказалась нашей соседкой.

Она вынула сигарету изо рта и вновь сказала: "Я до сих пор удивляюсь, что она в тебе нашла". Не помню, что я ей ответил, но точно не то, что могло бы ее обидеть. Быть может, про себя я соглашался с ней", - признался Рамазан.

Рамазан отметил, что с пониманием относится к хейту в свой адрес по поводы полноты, ведь его супруга очень красива.

Ранее мы писали, что Рамазан Амантай устроил красивую выписку жене и дочери из роддома. А год спустя девочке провели обряд "тұсау кесу".