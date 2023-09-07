Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Что ты в нем нашла!": Рамазан Амантай рассказал, как хейтеры допекали его супругу

Опубликовано:

Рамазан Амантай с супругой
Рамазан Амантай с супругой. Фото: instagram.com/ramantay

Казахстанский актер и поэт Рамазан Амантай стал гостем программы "Еркін подкаст" и рассказал о своем творчестве и личной жизни. Звезда франшизы "Бизнес по-казахски" также поведал, как хейтеры допекали его супругу, передает NUR.KZ.

Автор нашумевшей песни "Ұйқым келмейді", ставшей хитом в одночасье, рассказал, как ему и его супруге пришлось отбиваться от хейтеров и порой выслушивать очень обидные слова.

"Когда мы поженились, ей писали: "У тебя нет вкуса?". Спасибо моей супруге, хоть и "вкуса у нее нет", но она терпела. Самое интересное случилось, когда она была беременна. Мы зашли в лифт, там была женщина. Она меня не знает. Женщина спросила у моей супруги, показывая на меня: "Кто это?". Тогда жена ответила, что я ее муж.

"Что ты в нем нашла!" - заявила женщина. Я к таким вещам уже привык, но все же на меня это подействовало. В ответ мы промолчали, но слова, ею сказанные, были очень тяжелыми. Позже она встретилась мне во дворе, женщина оказалась нашей соседкой.

Она вынула сигарету изо рта и вновь сказала: "Я до сих пор удивляюсь, что она в тебе нашла". Не помню, что я ей ответил, но точно не то, что могло бы ее обидеть. Быть может, про себя я соглашался с ней", - признался Рамазан.

Рамазан отметил, что с пониманием относится к хейту в свой адрес по поводы полноты, ведь его супруга очень красива.

Ранее мы писали, что Рамазан Амантай устроил красивую выписку жене и дочери из роддома. А год спустя девочке провели обряд "тұсау кесу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035696-chto-ty-v-nem-nashla-ramazan-amantay-rasskazal-kak-heytery-dopekali-ego-suprugu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.