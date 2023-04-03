Дочери Рамазана Амантая провели обряд "тұсау кесу" (фото, видео)

Рамазан Амантай с женой и дочерью. Кадр из видео: instagram.com/ramantay

Казахстанский актер и поэт Рамазан Амантай поделился в Instagram кадрами обряда "тұсау кесу", который провели его маленькой дочери. Малышке Несибели исполнился год, передает NUR.KZ.

В апреле прошлого года звезда "Бизнеса по-казахски" Рамазан Амантай впервые стал отцом. Актер обещал познакомить своих читателей в соцсети с дочерью, когда ей исполнится год. Он сдержал данное слово и показал свою малышку в Instagram.

"С днем рождения, моя девочка. Мой первенец, бабушкина и дедушкина доча. Будь самой счастливой на свете. Вчера мы провели бабушкиной любимице "тұсаукесер той". Сплюньте, чтобы не сглазить. На кого похожа?" - спросил счастливый отец своих подписчиков.

Пользователи соцсети отметили, что девочка очень похожа на своего отца. Они пожелали ей долгих лет жизни и счастья.

Рамазан также показал, как прошел семейный праздник. Малышка Несибели после обряда "тұсау кесу" выбрала микрофон.

Мы писали ранее, что Рамазан Амантай растрогал Казнет теплым видео с маленькой дочерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015235-docheri-ramazana-amantaya-proveli-obryad-tusau-kesu-foto-video/