"Только с такими и встречаюсь": Дина Тасбулатова высказалась о парнях моложе себя

Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Отечественная актриса Дина Тасбулатова ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Она призналась, что сейчас ее сердце свободно и разница в возрасте с парнем для нее не критична, передает NUR.KZ.

Подписчики посетовали, что ничего не знают о личной жизни актрисы. Звезда фильмов "Моя большая казахская семья" и "Келин особого назначения" призналась, что не любит говорить о личном.

"Никогда не распространялась о личной жизни, даже когда была в длительных отношениях. Сейчас я сваободна", - отметила она.

Сторис Дины Тасбулатовой. Скриншот: instagram.com/dina_tasbulatova

Дину спросили, как она относится к тому, если ее избранник будет младше нее, встречалась бы она с парнем моложе себя.

"Только с такими и встречаюсь", - заявила актриса, добавив смеющийся смайлик.

Дина также отметила, что ценит в людях чувство юмора и искренность. Ранее актриса рассказала, каким видит будущего мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035368-tolko-s-takimi-i-vstrechayus-dina-tasbulatova-vyskazalas-o-parnyah-molozhe-sebya/