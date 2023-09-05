Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Только с такими и встречаюсь": Дина Тасбулатова высказалась о парнях моложе себя

Опубликовано:

Дина Тасбулатова
Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Отечественная актриса Дина Тасбулатова ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Она призналась, что сейчас ее сердце свободно и разница в возрасте с парнем для нее не критична, передает NUR.KZ.

Подписчики посетовали, что ничего не знают о личной жизни актрисы. Звезда фильмов "Моя большая казахская семья" и "Келин особого назначения" призналась, что не любит говорить о личном.

"Никогда не распространялась о личной жизни, даже когда была в длительных отношениях. Сейчас я сваободна", - отметила она.

Сторис Дины Тасбулатовой
Сторис Дины Тасбулатовой. Скриншот: instagram.com/dina_tasbulatova

Дину спросили, как она относится к тому, если ее избранник будет младше нее, встречалась бы она с парнем моложе себя.

"Только с такими и встречаюсь", - заявила актриса, добавив смеющийся смайлик.

Дина также отметила, что ценит в людях чувство юмора и искренность. Ранее актриса рассказала, каким видит будущего мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035368-tolko-s-takimi-i-vstrechayus-dina-tasbulatova-vyskazalas-o-parnyah-molozhe-sebya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.