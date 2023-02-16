"Как минимум таэквондист": Дина Тасбулатова рассказала о будущем муже

Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Казахстанская киноактриса Дина Тасбулатова рассказала подписчикам в своем Instagram-аккаунте, каким видит своего будущего мужа, передает NUR.KZ.

35-летняя отечественная актриса, известная казахстанскому зрителю по кинокартинам "А.Л.Ж.И.Р" и "Золотая Орда", в социальной сети поделилась с подписчиками, каким видит будущего спутника жизни и на что обращает внимание при выборе партнера.

"Самодостаточный, осознанный, чуткий, благородный, умеющий брать ответственность за свою жизнь и свои действия. Партнер, на которого можно положиться. Любознательный, конечно, с чувством юмора. Ну и спортик, как минимум таэквондист... Спорт может быть любой, кроме шахмат. То же самое и с моей стороны, разумеется", - ответила актриса.

Stories Дины Тасбулатовой. Скрин: instagram.com/dina_tasbulatova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009626-kak-minimum-taekvondist-dina-tasbulatova-rasskazala-o-buduschem-muzhe/