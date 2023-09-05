Нурболат Абдуллин заполнил багажник авто розами для маленькой дочери (видео)

Нурболат Абдуллин. Кадр из видео: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, преподнес сюрприз маленькой дочери на день рождения. Он подарил девочке целый багажник роз, передает NUR.KZ.

Напомним, в апреле этого года Нурболат Абдуллин стал отцом в третий раз. У него родилась третья дочь, которую назвали Минуар.

Певец в стихотворной форме написал о том, как любит свою семью. Он преподнес своей дочери Шахназ приятный сюрприз - целый багажник красивых роз. Видео певец разместил в Instagram.

Торегали Тореали, Жазира Еркин, Гульнур Оразымбетова, Альбина Шардарова и другие представители отечественного шоу-бизнеса поздравили девочку с днем рождения.

К ним присоединились и другие подписчики Нурболата, оставив свои теплые пожелания девочке.

"Пусть у нее будет счастливое детство", "Поздравляем, Нурболат, девочки - это цветы", "Будет ли счастлива семья, зависит прежде всего от мужчины", "Круто! Когда папа крутой, и девочки принцессы!", "Желаем всех благ", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035279-nurbolat-abdullin-zapolnil-bagazhnik-avto-rozami-dlya-malenkoy-docheri-video/