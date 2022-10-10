"Общаюсь с обеими экс-женами": Даурен Айдаркулов признался, что ищет новую супругу

Даурен Айдаркулов. Фото: instagram.com/daurenaidarkulov

Казахстанский актер Даурен Айдаркулов рассказал о том, как общается со своими экс-супругами и детьми от двух браков. Он также признался, что находится в поиске третьей жены, передает NUR.KZ.

В своем Instagram бывший муж Акботы Сейтмагамбет рассказал семь фактов о своей нынешней семейной ситуации.

"Я живу с родителями. Общаюсь и с первой, и со второй экс-женами. Отношения добрые, хорошие, доверительные. Дети от второго брака живут с моими родителями, то есть с нами. Это временное, обоюдное наше решение с Акботой. И я, и она часто бываем в разъездах, на съемках и так далее, и это было самым правильным решением на этот период", - пояснил Даурен.

Актер выразил благодарность своим родителям и сестре Айгерим за помощь с воспитанием детей.

"И первая, и вторая экс-супруги приезжают к нам в гости навестить детей, привезти или увезти их. Дети от первого и второго брака без каких-либо ограничений часто бывают и играют вместе! Это очень важно, чтобы дети от разных браков росли вместе, любили и ценили друг друга! Тут хочу сказать спасибо и первой, и второй экс-женам за то, что относитесь к этому с пониманием. Не все так могут (берите пример, у кого не так)!

Дети от первого брака живут недалеко от нас, за что отдельное спасибо первой супруге: это было ее решение после переезда из Астаны купить квартиру ближе к нашему дому. На данный момент холост. В поисках жены", - резюмировал Айдаркулов.

Напомним, ранее Айдаркулов признался, что жалеет о разводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991837-obschayus-s-obeimi-eks-zhenami-dauren-aydarkulov-priznalsya-chto-ischet-novuyu-suprugu/