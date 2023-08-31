"Какие милахи": жена 77-летнего Петросяна показала фото с подросшим сыном

Татьяна Брухунова с сыном. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая супруга 77-летнего российского юмориста Евгения Петросяна показала фанатам фото их подросшего сына Вагана. Татьяна Брухунова разместила снимки с отдыха в Сочи в Instagram, передает NUR.KZ.

"За месяц набрались снимки на целую "карусель" наших с Вагашей образов. Все образы (за исключением костюма Вагана на втором снимке) сделаны в России", - написала она, показав фото 3-летнего Вагана в своей ленте.

"Какие милахи", "Калейдоскоп, хочется смотреть еще и еще", "Очень красивые и гармоничные. Мальчик просто чудо", "Обожаю ваши образы", "Главные сочинские модники", "Прекрасные мама и сын", "Вам так идет материнство, счастья и всего самого доброго вашему сыночку и вашей семье", "Как подрос за лето!" - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034679-kakie-milahi-zhena-77-letnego-petrosyana-pokazala-foto-s-podrosshim-synom/