Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Какие милахи": жена 77-летнего Петросяна показала фото с подросшим сыном

Опубликовано:

Татьяна Брухунова с сыном
Татьяна Брухунова с сыном. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая супруга 77-летнего российского юмориста Евгения Петросяна показала фанатам фото их подросшего сына Вагана. Татьяна Брухунова разместила снимки с отдыха в Сочи в Instagram, передает NUR.KZ.

"За месяц набрались снимки на целую "карусель" наших с Вагашей образов. Все образы (за исключением костюма Вагана на втором снимке) сделаны в России", - написала она, показав фото 3-летнего Вагана в своей ленте.

"Какие милахи", "Калейдоскоп, хочется смотреть еще и еще", "Очень красивые и гармоничные. Мальчик просто чудо", "Обожаю ваши образы", "Главные сочинские модники", "Прекрасные мама и сын", "Вам так идет материнство, счастья и всего самого доброго вашему сыночку и вашей семье", "Как подрос за лето!" - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034679-kakie-milahi-zhena-77-letnego-petrosyana-pokazala-foto-s-podrosshim-synom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.