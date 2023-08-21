"Не пытаюсь быть идеальной": Ерке Есмахан рассказала об отношениях с Raim

Raim и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан показала свадебное фото и ответила на вопросы своих подписчиков. Артистка призналась, что никогда не пыталась завоевать сердце Raim, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались, как Ерке удалось завоевать сердце Raim.

"Я ничего не делала, чтобы завоевать его сердце. Наоборот, показала все свои минусы, плохие стороны, стервозность. А он сказал, что все равно меня любит.

Зато сейчас я мягкая, как масло. Создаю ему все условия. Очень сильно люблю. Не пытаюсь быть фальшиво идеальной. Он знает, какая я сумасшедшая.

Девочки, поэтому не вы, а парни пусть завоевывают ваши сердца. Не забывайте это", - написала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Певица по просьбе фанатов также рассказала, как ее ласково называют дома.

"Свекор называет меня Еркежан, свекровь - дочерью. Братья мужа зовут тәтәй апа. Сын - мамой, а муж называет всеми ласковыми именами, какие есть на свете, без ограничений", - заявила она.

Певица уже рассказывала, что они с мужем отказались проводить пышный той, но решили сделать свадебные фото на память, которыми Ерке и Raim поделились в своих блогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2033239-ne-pytayus-byt-idealnoy-erke-esmahan-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-raim/