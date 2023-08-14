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Вышедшая замуж Индира Едильбаева рассказала, когда состоится ее свадьба

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Индира Едильбаева
Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Отечественная певица Индира Едильбаева, недавно официально вышедшая замуж, рассказала подписчикам в соцсети, что готовится к свадьбе и медовому месяцу, передает NUR.KZ.

Напомним, 8 августа Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов стали мужем и женой. Молодые люди расписались в РАГСе.

Церемония регистрация прошла скромно, без помпезностей. Однако свадьба ожидается красивой и пышной. К ней молодожены уже готовятся. Индира рассказала, что вопросы подготовки занимают все ее мысли и время. Как заявила она, торжество состоится уже скоро.

"В начале сентября, уже немножко осталось", - написала она в сторис.

Девушка призналась, что очень хочет отдохнуть с любимым.

"Все это, конечно, интересно и волнительно, но я уже хочу медовый месяц", - поделилась она.

Сторис Индиры Едильбаевой
Сторис Индиры Едильбаевой. Скриншот: instagram.com/indi_edilbayeva

Отметим, что Камалдин Камирдинов, менеджер казахстанских артистов The Limba, Moreart, Liili и других, сделал романтическое предложение руки и сердца Индире на Бали этой весной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032421-vyshedshaya-zamuzh-indira-edilbaeva-rasskazala-kogda-sostoitsya-ee-svadba/

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