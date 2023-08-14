Вышедшая замуж Индира Едильбаева рассказала, когда состоится ее свадьба
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Отечественная певица Индира Едильбаева, недавно официально вышедшая замуж, рассказала подписчикам в соцсети, что готовится к свадьбе и медовому месяцу, передает NUR.KZ.
Напомним, 8 августа Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов стали мужем и женой. Молодые люди расписались в РАГСе.
Церемония регистрация прошла скромно, без помпезностей. Однако свадьба ожидается красивой и пышной. К ней молодожены уже готовятся. Индира рассказала, что вопросы подготовки занимают все ее мысли и время. Как заявила она, торжество состоится уже скоро.
"В начале сентября, уже немножко осталось", - написала она в сторис.
Девушка призналась, что очень хочет отдохнуть с любимым.
"Все это, конечно, интересно и волнительно, но я уже хочу медовый месяц", - поделилась она.
Отметим, что Камалдин Камирдинов, менеджер казахстанских артистов The Limba, Moreart, Liili и других, сделал романтическое предложение руки и сердца Индире на Бали этой весной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032421-vyshedshaya-zamuzh-indira-edilbaeva-rasskazala-kogda-sostoitsya-ee-svadba/