Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Это нормально - быть тупой в таком возрасте": Жания Джуринская рассказала, как потратила первую зарплату

Опубликовано:

Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса и блогер Жания Джуринская на своей страничке в Instagram решила пообщаться со своими подписчиками в рубрике "вопрос-ответ". Подписчицы поинтересовались у инстадивы, какой совет она бы дала девушкам.

Актриса и блогер запустила на своей страничке рубрику "вопрос-ответ", которую решила подписать "давненько не болтали". Подписчицы попросили у инстадивы совет для девушек, она, в свою очередь, рассказала, на что потратила свою первую зарплату.

"Я свою первую зарплату получила в 19 лет, тогда это было 30 000 тенге. И 25 000 из них я потратила на туфли! Которые за всю жизнь я надела всего 5 раз, наверное, так как высокий был каблук", - поделилась воспоминаниями она.

При этом ей не раз негде было жить, и она оставалась голодной. Но, как признается сама актриса, она не жалеет об этом.

"Это нормально - быть тупой в таком возрасте", - отметила актриса.

Но добавила, что если человек уже перешагнул порог в 30 лет и ему негде жить и нечего кушать, то тут проблема уже в нем самом.

"Пожалуйста, учитесь у людей, у которых все есть и они могут вам подсказать, как это сделать. Ну по-другому уже никак", - написала она.

Джуринская также рассказала, что она сама постоянно чему-то обучается у хороших экспертов, чтобы впредь не допускать ошибок. И дала еще один важный совет девушкам.

"А 18-20-летним посоветую то же самое, гуляй, сколько влезет, но хотя бы один час времени удели на саморазвитие и открой счет в банке, пусть по 5000 тг в месяц, но копи!" - порекомендовала актриса.

Напоследок она добавила, что если в юном возрасте начать откладывать деньги, то во взрослой жизни не нужно будет искать укромный уголок для проживания.

Напомним, что недавно Джуринская и ее супруг провели обряд "тусау кесу" дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031646-eto-normalno-byt-tupoy-v-takom-vozraste-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-kak-potratila-pervuyu-zarplatu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.