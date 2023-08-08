"Это нормально - быть тупой в таком возрасте": Жания Джуринская рассказала, как потратила первую зарплату

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса и блогер Жания Джуринская на своей страничке в Instagram решила пообщаться со своими подписчиками в рубрике "вопрос-ответ". Подписчицы поинтересовались у инстадивы, какой совет она бы дала девушкам.

Актриса и блогер запустила на своей страничке рубрику "вопрос-ответ", которую решила подписать "давненько не болтали". Подписчицы попросили у инстадивы совет для девушек, она, в свою очередь, рассказала, на что потратила свою первую зарплату.

"Я свою первую зарплату получила в 19 лет, тогда это было 30 000 тенге. И 25 000 из них я потратила на туфли! Которые за всю жизнь я надела всего 5 раз, наверное, так как высокий был каблук", - поделилась воспоминаниями она.

При этом ей не раз негде было жить, и она оставалась голодной. Но, как признается сама актриса, она не жалеет об этом.

"Это нормально - быть тупой в таком возрасте", - отметила актриса.

Но добавила, что если человек уже перешагнул порог в 30 лет и ему негде жить и нечего кушать, то тут проблема уже в нем самом.

"Пожалуйста, учитесь у людей, у которых все есть и они могут вам подсказать, как это сделать. Ну по-другому уже никак", - написала она.

Джуринская также рассказала, что она сама постоянно чему-то обучается у хороших экспертов, чтобы впредь не допускать ошибок. И дала еще один важный совет девушкам.

"А 18-20-летним посоветую то же самое, гуляй, сколько влезет, но хотя бы один час времени удели на саморазвитие и открой счет в банке, пусть по 5000 тг в месяц, но копи!" - порекомендовала актриса.

Напоследок она добавила, что если в юном возрасте начать откладывать деньги, то во взрослой жизни не нужно будет искать укромный уголок для проживания.

Напомним, что недавно Джуринская и ее супруг провели обряд "тусау кесу" дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031646-eto-normalno-byt-tupoy-v-takom-vozraste-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-kak-potratila-pervuyu-zarplatu/