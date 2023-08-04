"Та же девочка, та же лесенка": Галкин выложил видео с повзрослевшей дочерью

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Кадр из видео: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист и шоумен Максим Галкин выложил старое видео с дочерью Лизой и свежий ролик, на котором запечатлена уже повзрослевшая девочка. Кадры умилили и восхитили подписчиков, передает NUR.KZ.

Публикация появилась на странице артиста в Instagram.

"Та же девочка, та же лесенка, а где же песенка. 7 лет спустя, листайте", – подписал Галкин.

Так, на первой записи маленькая Лиза сидит на деревянной лестнице в доме и поет какую-то незамысловатую мелодию. Стоящий за кадром Галкин просит ее спеть песню про дорогу, а девочка смеется и поет все ту же песенку.

На следующем же видео уже дочь Галкина и Пугачевой спускается по этой же лестнице, но можно заметить насколько она изменилась и выросла. На просьбу отца спеть песенку она засмеялась и сказала, что такой мелодии не знает.

В комментариях подписчики удивились, как изменилась малышка.

"Как Лиза выросла!", "Бог мой! Как барышня расцвела!", "Какая она прекрасная девочка сейчас и 7 лет назад", "Голливуд по ней плачет. Пусть только будет счастлива", "Действительно, это уже не Лиза, а Елизавета", "Время бежит неумолимо, Лизонька уже подросток", – написали пользователи.

Отметим, что Максим Галкин регулярно в соцсетях показывает их общих с Аллой Пугачевой детей – Лизу и Гарри.

Напомним, не так давно Максим Галкин показывал архивные кадры с маленькой Лизой в платье невесты от Юдашкина. А еще раньше выкладывал теплое фото, на котором запечатлена Алла Пугачева в обнимку с дочерью.

Как пишет издание Gazeta.ru, Максим Галкин и Алла Пугачева официально зарегистрировали отношения 24 декабря 2011 года, а через 6 лет они обвенчались в Михайло-Архангельском соборе, который находится в Московской области.

У пары двое общих детей. При этом супруги никогда не скрывали, что прибегли к услугам суррогатной матери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031338-ta-zhe-devochka-ta-zhe-lesenka-galkin-vylozhil-video-s-povzroslevshey-docheryu/