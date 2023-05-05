Галкин показал архивные кадры с маленькой Лизой в платье невесты от Юдашкина

Максим Галкин с детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский пародист и юморист Максим Галкин разместил в Instagram архивное видео, на котором его дочь Лиза запечатлена на модном показе известного кутюрье Валентина Юдашкина, передает NUR.KZ.

Напомним, известный российский модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая. Ему было 59 лет. Долгие годы кутюрье боролся с онкологией.

Максим Галкин в память о художнике-модельере разместил в соцсети архивные кадры с его модного показа.

"Вспомнился показ Валентина Юдашкина в марте 2018, в котором участвовали наши дети. Для них это было большим событием. Лизе здесь 4 с половиной года", - написал юморист.

На публикацию Максима отреагировала супруга модельера Марина Юдашкина, оставив смайлик в виде сердечка.

Подписчики выразили свою скорбь в связи со смертью талантливого дизайнера, а также оценили выход Лизы в качестве модели.

"Он был самым лучшим модельером. Его платья были невероятно красивыми, роскошными и необыкновенными. Светлая память Юдашкину!", "Артистка прирожденная! Тот случай, когда природа решила не отдыхать", "Какая куколка, лапочка! Прелесть! А Юдашкин умница был. Царствие ему небесное", "Такие люди, как Валентин, рождаются раз в сто лет", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019553-galkin-pokazal-arhivnye-kadry-s-malenkoy-lizoy-v-plate-nevesty-ot-yudashkina/