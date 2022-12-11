"Мои девчонки": Максим Галкин показал фото похудевшей Аллы Пугачевой и подросшей дочери

Алла Пугачева с дочерью Лизой. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский артист, пародист, юморист и шоумен Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram теплым снимком, на котором запечатлена Алла Пугачева в обнимку с дочерью Лизой.

"Мои девчонки", – подписал фотографию Галкин.

Артистка с дочерью Лизой запечатлены на фоне бассейна. Пугачева одета в черные шорты и кофту с открытыми плечами. На ногах у певицы – высокие сапоги. Свой образ она дополнила темной сумкой популярного американского бренда.

Публикация набрала более 330 тыс. лайков и свыше 6,5 тыс. комментариев.

"Алла как девочка здесь, просто шикарна", "Какие удивительные и стильные", "Лиза повзрослела, а Алла снова помолодела", – написали в комментариях пользователи соцсети.

Напомним, в марте этого года концерт Максима Галкина в Архангельске был отменен после скандала с участием россиян, недовольных позицией юмориста в российско-украинском конфликте. Позже Галкина заменили на Первом канале в программе "Сегодня вечером" после его антивоенных публикаций в соцсетях. Затем стало известно, что семья уехала в Израиль.

А в сентябре Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента в России. После чего Пугачева попросила Министерство юстиции России внести и ее в список иностранных агентов из солидарности с мужем.

В прошлом месяце Галкин и Пугачева отметили 21-ю годовщину отношений, нежно признавшись друг другу в своих чувствах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001054-moi-devchonki-maksim-galkin-pokazal-foto-pohudevshey-ally-pugachevoy-i-podrosshey-docheri/