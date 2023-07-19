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Перенесшая тяжелую инфекцию 64-летняя Мадонна поделилась в соцсети новым фото

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Мадонна
Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

64-летняя известная американская певица, музыкальный продюсер, актриса Мадонна выложила свежее фото в соцсети после недавно перенесенной болезни, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце июня 64-летняя певица попала в реанимацию. В отделении интенсивной терапии она провела несколько дней из-за того, что у нее развилась серьезная бактериальная инфекция. Об этом рассказал ее менеджер.

Новое фото после болезни появилось в ленте артистки накануне вечером. Мадонна запечатлелась с огромным розовым кустом, который нежно обнимает.

"Одна роза может быть моим садом. Единственный друг - мой мир. Спасибо", - написала она.

"Мы любим тебя, королева", "Ты была первой героиней в моей жизни. Первый человек, на которого я когда-либо равнялся", "Я надеюсь, ты чувствуешь себя лучше, моя любовь", "Рад, что тебе лучше", "Выздоравливай скорее, королева", "Мы очень по вам соскучились, так рады, что вы вернулись!" - написали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2029202-64-letnyaya-madonna-podelilas-v-sotsseti-pervym-foto-posle-soobscheniya-o-ee-bolezni/

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