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Мадонну попала в реанимацию из-за серьезной инфекции

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Мадонна
Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Известная американская певица Мадонна попала в реанимацию из-за бактериальной инфекции. В больнице артистка провела уже несколько дней, передает Sky News.

О госпитализации 64-летней певицы сообщил ее менеджер. По его словам, в субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.

"Ее самочувствие улучшается, однако она по-прежнему находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление. (…)

На это время нам нужно будет приостановить работу, включая тур", – говорится в сообщении.

По словам агента звезды, подробную информацию о перенесенных концертах предоставят позже.

Отмечается, что 15 июля Мадонна должна была начать тур по Северной Америке, посвященный 40-летию ее музыкальной карьеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2026715-madonnu-dostavili-v-otdelenie-reanimatsii-iz-za-sereznoy-infektsii/

Автор: Александра Гольм
Мадонну попала в реанимацию из-за серьезной инфекции

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