Ерке Есмахан ответила, как относится к хейту по поводу разницы в возрасте с супругом

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопрос своих подписчиков в соцсети о беременности и разнице в возрасте с мужем, она призналась, как относится к хейту по этому поводу, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц заявила, что не понимает, почему Ерке называют "старухой", ведь артистка выглядит очень молодо.

"Потому что муж меня младше. Типа хотят меня так подколоть. Не переживайте, для меня эти слова не имеют значения. Наоборот, я говорю "аминь". Дай Бог, чтобы я стала старухой, а Raim - немного стариком, чтобы мы сидели в кругу своих детей, внуков и правнуков", - отметила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Подписчики затронули и вопрос беременности.

"Даже Байзакова беременна, а ты - нет", - гласит сообщение.

"Ну почему вы так говорите? Зачем? Я искренне желаю Айжан счастья. Пусть родит малыша в добром здравии. А я буду ждать то, что отведет мне Аллах. Спасибо за хорошие пожелания", - написала артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028974-erke-esmahan-otvetila-kak-otnositsya-k-heytu-po-povodu-raznitsy-v-vozraste-s-suprugom/