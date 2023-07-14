"Смог стать хорошим отцом": Ерке растрогала соцсети теплыми кадрами с мужем и сыном

Ерке Есмахан с мужем и сыном. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно с семьей отдохнувшая на Мальдивах, растрогала соцсети теплыми кадрами с супругом и сыном, снятыми во время отдыха, передает NUR.KZ.

Ерке делилась яркими кадрами с отдыха на райских островах, куда отправилась с супругом и сыном. В сторис певица показала, как Raim и ее сын вместе плавают. Кадры умилили ее подписчиков и в директ ей стали приходить сообщения с пожеланием счастья их семье.

Артистка призналась, что супруг стал любящим отцом ее сыну и это не может не радовать ее. Она пожелала всем молодым женщинам, воспитывающим детей в одиночку, встретить такую же большую любовь, как у нее.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

"Каждый день мы читаем тысячи ваших сообщений. Спасибо всем за теплые слова. Пусть ваши пожелания сбудутся. Хочу пожелать девушкам, судьба которых схожа с моей.

Пусть вам встретится человек с добрым сердцем, умный, здравомыслящий, который бы смог стать хорошим отцом вашему ребенку, а вас бы любил, уважал и оберегал, как мой Райымбек.

Желаю от всей души. Будьте счастливы! Пусть в ваших домах будет всегда достаток, радость и удача", - отметила она.

Ерке Есмахан с мужем и сыном. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, в начале этого года Ерке и Raim поженились по мусульманским обычаям. А в мае молодые люди зарегистрировали свой брак официально.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028713-smog-stat-horoshim-ottsom-erke-rastrogala-sotsseti-teplymi-kadrami-s-muzhem-i-synom/