Нюша нарвалась на критику в Сети из-за видео ее перелета с детьми

Нюша. Фото: t.me/nyushateam

32-летняя российская певица Нюша, мать двоих детей, нарвалась на критику пользователей соцсети после публикации видео, на котором снято, как якобы она не справляется с детьми во время перелета.

Как пишет Super.ru, пассажир самолета Дубай-Москва стал свидетелем того, как молодая мама не справляется со своими малышами.

"Великая русская певица везла маму и детей в экономе, а сама сидела в бизнесе одна. Смешно", - подписал он ролик, который опубликовал в TikTok.

Пользователи соцсети прокомментировали видео, они разделились во мнениях.

"Я бы, наверное, с детьми летела рядом. А маму в бизнес-класс. Если бы она хотела спрятаться от людей, не выходила бы в эконом-класс", "С каких пор она великая?", "Ей просто подарили бизнес, но всей семье не смогли, все намного проще, будьте добрее", "Лично я бы отправила маму в бизнес", "У нее куча поклонников, ей приходится скрываться", "А какое подтверждение, что это мама? Может, няня?", "На Нюшу непохожа", - гласят комментарии.

На критику в Сети сама певица никак не отреагировала, а ее мама, Ирина Шурочкина, сказала телеграм-каналу SHOT, что в ситуации "нет ничего такого". На всю семью билетов в бизнес-класс не нашлось. Семья возвращалась в Москву из Дубая, где отмечали день рождения мамы Нюши.

Напомним, в декабре 2021 года Нюша родила второго ребенка в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028649-nyusha-narvalas-na-kritiku-v-seti-iz-za-video-ee-pereleta-s-detmi/