Певица Нюша родила второго ребенка в Дубае

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Российская певица Нюша стала мамой во второй раз, подарив своему мужу Игорю Сивову сына.

Наследник артистки и Игоря Сивова появился на свет в одной из клиник Дубая, пишет Super.ru со ссылкой на официального представителя Нюши. Имя новорожденного пара пока не раскрывает.

Супруги уже растят трехлетнюю дочь, которая носит имя Серафима-Симба.

Между тем, ранее на своей странице в Instagram Нюша опубликовала фото, на котором виден ее живот. Подписчики певицы заметили, что он уже опустился, а это является признаком скорых родов.

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

А некоторые из-за его больших размеров выразили уверенность, что знаменитость ожидает двойню.

"Там, наверное, двойня", "Опустился живот, скоро-скоро", "Ого, вот это огромный живот", "Там случайно не близняшки?", "Какой пузяш у вас, там точно один?", "Там тройняшки", "Как сильно опустился живот", "Двойня точно", "Я такого не видела еще", "Похоже на двойню", "Тоже подумала, что двойня", - прокомментировали пользователи соцсети.

Напомним, ранее мы писали, что Нюша в бикини вызвала споры подписчиков - часть подписчиков удивилась, что артистка так "долго" беременна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946869-pevitsa-nyusha-rodila-vtorogo-rebenka-v-dubae/