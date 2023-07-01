Адилет Жаугашар ответил на слухи о романе с Акботой Сейтмагамбет (видео)

Акбота Сейтмагамбет и Адилет Жаугашар. Кадр из видео: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанский исполнитель Адилет Жаугашар рассказал в программе "Түнгі студия", что его связывает с певицей и актрисой Акботой Сейтмагамбет - бывшей женой актера Даурена Айдаркулова.

Напомним, видео Акботы Сейтмагамбет, сидящей в компании Адилета Жаугашара, переполошило Казнет.

Многие задались вопросом, что же связывает молодых людей. Одни предположили, что у них роман, а другие и вовсе решили, что певица вышла за него замуж.

Ответ на эти вопросы Адилет Жаугашар дал во время беседы с Нурланом Коянбаевым и его соведущими. На вопрос, есть ли что-нибудь между ними, певец отшутился.

"У нас есть ребенок", - посмеялся он.

Похоже, что эти слухи веселят и самого певца, но он все же рассказал правду об отношениях с экс-солисткой "КешYOU".

"Да ничего такого нет, мы просто друзья. Сидели как-то на одном мероприятии вместе, мобилографы нас сняли и разместили видео. Может быть, когда-нибудь споем в дуэте с ней", - рассказал артист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2027079-adilet-zhaugashar-otvetil-na-sluhi-o-romane-s-akbotoy-seytmagambet-video/