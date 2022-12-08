"Это ее парень?": видео Акботы Сейтмагамбет с молодым певцом переполошило Казнет

Акбота Сейтмагамбет и Адилет Жаугашар. Кадр из видео: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет поделилась видео, которое вызвало бурное обсуждение в соцсети. На кадрах певица запечатлелась с молодым человеком, передает NUR.KZ.

Новое видео исполнительница разместила на своей страничке в Instagram. Подписчиков, а у их у Акботы 1,4 миллиона, заинтересовали кадры, на которых она запечатлелась в компании молодого певца Адилета Жаугашара.

"Полюбил меня капризную, за что и сгорел от любви", - подписала она видео словами из песни в исполнении Адилета, добавив подмигивающий смайлик.

"Вы так идете друг другу, Акбота, ты такая милая", "Мне кажется, этот парень в вас влюблен", "И почему ты раньше его не встретила?", "Они даже похожи друг на друга", "Интриганка", "Она что, замуж вышла?", "Это ее парень?", "Замуж за него выходите?" - отреагировали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000705-eto-ee-paren-video-akboty-seytmagambet-s-molodym-pevtsom-perepoloshilo-kaznet/