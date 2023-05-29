"Скоро настанет момент": Дарига Бадыкова в свадебном платье заинтриговала фанатов

Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Отечественная актриса Дарига Бадыкова, сыгравшая в фильмах "Бизнес по-казахски", "Гудбай, мой бай", предстала перед подписчиками в Instagram в новом образе, передает NUR.KZ.

Дарига Бадыкова разместила в ленте фото в свадебном платье.

"Новый образ. Любимые зрители, скоро настанет момент, когда попрошу суюнши (подарок за благую весть - прим. ред.). Мое сердце стучит все громче с приближением этого часа.

Я успокаиваюсь, когда думаю о том, что у меня много зрителей, которые желают мне только хорошего. Сегодня я убедилась в истине - когда делаешь добро, то оно возвращается сторицей. Я добра ко всем, несмотря на свой строгий вид", - отметила она.

Фанаты принялись ломать голову, думая над тем, чем же хочет порадовать их любимая актриса.

"Мне кажется, вы беременны. Пусть будет так, я буду так рада", "Только удачи", "Может, выйдет кино о вас", "Я просто обожаю вас. Любой фильм или сериал можете вывести на уровень, вот это талант", "У вас будет ребенок, даст Бог", "Что бы ни было, я рада", "Интрига", "Наверное, новый проект", - озвучили свои догадки подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022484-skoro-nastanet-moment-dariga-badykova-v-svadebnom-plate-zaintrigovala-fanatov/