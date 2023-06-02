"Пусть у него будет пузико и бабки": Мадлен рассказала, какой мужчина ей нужен

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева рассказала фолловерам в Instagram, какого мужчину она видит рядом с собой, и сколько он должен зарабатывать, передает NUR.KZ.

По словам Мадлен, ее будущий избранник должен быть состоятельным, хорошо воспитанным и иметь собственное мнение.

"Мне бы хотелось, чтобы у моего мужчины вообще не было Instagram. Пусть у него будет воспитание, собственное мнение, пузико и бабки", - поделилась она.

Мадина также ответила, сколько должен зарабатывать ее мужчина.

"Хотя бы тысяч 50 долларов в месяц, но чтобы стабильно. И мне важно, какой вид заработка, если какие-то темные дела и большие деньги, мне такое тоже не нужно. Я хочу спокойно спать ночью, это для меня дороже всего", - заявила инстадива.

Stories Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Девушка рассказала про прошлые отношения, и как она оправилась от них.

"Эмоционально тяжело. Как и любому живому человеку. Меня спасают путешествия", - поведала блогерша.

Stories Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Ранее мы также писали, что Мадлен поговорила с подписчиками об отношениях с бывшим возлюбленным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023054-pust-u-nego-budet-puziko-i-babki-madlen-rasskazala-kakoy-muzhchina-ey-nuzhen/