"Ерке дорогу открыла": выложившей фото с мужчиной Акботе Сейтмагамбет пожелали счастья в Сети

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная певица и актриса Акбота Сейтмагамбет привела в замешательство своих подписчиков, выложив в соцсети романтическое фото с незнакомцем. Фанаты пожелали разведенной артистке счастья, передает NUR.KZ.

Ранее Акбота Сейтмагамбет запечатлелась в свадебном платье с незнакомцем, фанаты принялись гадать, кто рядом с Акботой, а некоторые и вовсе решили, что она вышла замуж.

Экс-солистка "КешYOU" подогрела интерес пользователей Казнета новым романтическим фото и комментарием к нему. На снимке Акбота и незнакомец сняты со спины, молодые люди держатся за руки, причем певица вновь в подвенечном платье.

"Рядом с тобой и тишина наполнена большим смыслом", - написала она.

"Пусть все в этом году выйдут замуж, Ерке открыла дорогу", "На Адилета Жаугашара похож", "Каждый имеет право на второй шанс", "Она замуж вышла?", "Ну если у такой красавицы нет парня, то я не знаю", "Статуэточка", "Будь счастлива, Ботажан", - написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026740-erke-dorogu-otkryla-vylozhivshey-foto-s-muzhchinoy-akbote-seytmagambet-pozhelali-schastya-v-seti/