"Ты стала келин?": Акбота Сейтмагамбет запечатлелась в свадебном платье с незнакомцем

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная певица и актриса Акбота Сейтмагамбет заинтриговала подписчиков в Instagram, разместив фото, на котором запечатлелась в объятиях незнакомца в свадебном платье, передает NUR.KZ.

Экс-супруга шоумена и актера Даурена Айдаркулова вызвала большой переполох среди подписчиков. Романтическое фото с незнакомым мужчиной породило у них немало вопросов. Акбота указала локацию - это город Атырау.

"Ты достойна счастья, будь счастлива, красавица", "Покажи его лицо, уже нет сил терпеть", "Ты стала келин в Атырау?", "Атырау - не такой большой, мы бы узнали", "Мои искренние поздравления", "У нее обручальное кольцо, кажется, это правда", "Завтра и она скажет, что это хайп", "Акбота, тебя все знают и любят, не надо играть с чувствами людей, надо было откровенно написать, за кого ты вышла замуж", "Это клип или сериал?" - отреагировали фанаты.

Напомним, Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов развелись почти три года назад. У бывших супругов подрастают двое детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024518-ty-stala-kelin-akbota-seytmagambet-zapechatlelas-v-svadebnom-plate-s-neznakomtsem/