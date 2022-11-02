"Жаным, с днем рождения!": Анара Батырхан поздравила "короля Болливуда" с 57-летием

Шахрукх Кхан. Фото: instagram.com/iamsrk

Казахстанская актриса и телеведущая Анара Батырхан позабавила Казнет, опубликовав фотоколлаж с "королем Болливуда", известным киноактером Шахрукх Кханом. Девушка поздравила своего кумира с днем рождения, передает NUR.KZ.

Анара Батырхан не скрывает от своих подписчиков в Instagram, что является фанаткой индийского актера Шахрукх Кхана. К слову, кумир миллионов женщин отмечает сегодня, 2 ноября, свой день рождения. Ему исполнилось 57 лет.

Казахстанская актриса разместила в своей ленте фотоколлаж с кинозвездой.

"Жаным, с днем рождения", - написала она.

Девушка также отправила голосовое сообщение актеру в директ, где призналась ему в любви.

Шутку Анары высоко оценили подписчики. А некоторые отметили, что тоже любили звезду фильмов "Меня зовут Кхан", "Наступит завтра или нет", "Все в жизни бывает", "Дон".

"Блин, убила", "Я тоже была его поклонницей в молодости. Даже плакала, когда узнала, что у него есть жена, семья", "Это пранк или вы его действительно любите?", "Ну что за любовь!", "Он уже старик", "Анара, найди помоложе", "Желаю тебе найти своего Шахрукх Кхана", - отреагировали пользователи Казнета.

Ранее Анара Батырхан показала "возлюбленного" и развеселила Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995412-zhanym-s-dnem-rozhdeniya-anara-batyrhan-pozdravila-korolya-bollivuda-s-57-letiem/