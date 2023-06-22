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"С такими новостями не соскучишься": Ерке Есмахан шокировали слухи о ее разводе с Raim

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Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на слухи о разводе с Raim. Певицу возмутили такие небылицы, она также ответила тем, кто думает, что она беременна, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан отметила, что шокирована слухами об их разводе с Raim. Все дело в том, что Ерке отписалась в Instagram от мужа, а Raim и вовсе ни на кого не подписан.

"Родственники, друзья начали звонить и деликатно интересоваться, все ли у нас хорошо. Конечно, с такими новостями не соскучишься.

Когда ходили вместе как парень и девушка, то бывало, что ссорились. Но как только поженились, мы и не думаем о ссорах, ценности сейчас другие. Защити нас Аллах от сглаза.

Raim с давних пор никого не читает в Инстаграм. Он ни на кого не подписан, и даже на меня. Потом и я отписалась, чтобы не бегать за парнем.

Поэтому не нужно делать новости из ничего. Хотим сказать тем, кто никак не может нас развести - лучше пожелайте счастья себе, чем другим несчастья", - заявила она.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке также обратилась к тем, что задает ей вопросы о беременности.

"Вы спрашиваете, какой месяц, когда рожать. Скажите, мальчик или девочка, чтобы знать. Приветствую и тех, кто говорит, что мы поженились из-за беременности. Вообще-то, мы и сами ждем этого события с нетерпением. Пусть даст Аллах", - отметила она.

Певица попросила своих подписчиков не верить сплетням и жить спокойно. Артистка также добавила, что у нее много хороших новостей, которыми она будет делиться.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, в январе этого года Ерке Есмахан и Raim совершили "неке", а после официально зарегистрировали брак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025854-s-takimi-novostyami-ne-soskuchishsya-erke-esmahan-shokirovali-sluhi-o-ee-razvode-s-raim/

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