"40 лет я с ним не общалась": Айгуль Иманбаева рассказала, как избавилась от обиды на отца

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская певица Айгуль Иманбаева дала интервью Динаре Сатжан, которое вышло на авторском YouTube-канале телеведущей. Айгуль рассказала, как смогла простить своего отца, на которого была в обиде долгие годы.

Айгуль Иманбаева рассказала, что прибегла к помощи психологов, чтобы избавиться от давней обиды, которая лежала камнем на ее душе после развода родителей.

"40 лет я не общалась с отцом. Я никогда не скрывала, что у меня есть характер. Как-то однажды, когда случилась одна ситуация с моим младшим братом, я поехала в аул к отцу, у него уже была жена, дочь.

Я устроила там большой скандал и сказала ему очень тяжелые слова, что не поеду к нему на могилу, когда он умрет. Наверное, нет ничего тяжелее этих слов.

Прошли годы, не помню, сколько лет, но эти слова мне не давали покоя. И каждая проработка с психологом позволяла мне все сильнее осознавать, что в моем сердце не было ненависти к отцу, что я его люблю и скучаю, что его не хватает в моей жизни.

Я поняла, что я могла донести свою обиду до него не такими словами, а более экологичным путем. Отец в те годы получил инсульт, не после моего разговора с ним, все ведь в серце у нас накапливается годами. Все это стало для меня уроком.

Когда мы вынашиваем обиду, мы видим только минусы человека. Однажды, когда я попала на эфир к Аману Тасыгану, он спросил, готова ли я выразить благодарность отцу, и после моего утверждения, что я готова, в прямом эфире мы позвонили моему отцу.

А после мы с ним встретились. Я упала перед ним на колени и попросила прощения, дала волю слезам. Признала свою вину. Мы говорили почти шесть часов. Он сказал, что не держит обиду, ведь я его ребенок и он знал, что этот разговор по душам однажды состоится", - призналась Айгуль, не сдерживая слез.

Мы писали ранее, что Айгуль Иманбаева растрогала Казнет постом о родителях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012682-40-let-ya-s-nim-ne-obschalas-aygul-imanbaeva-rasskazala-kak-izbavilas-ot-obidy-na-ottsa/