Данияр Хизметов и Жания Джуринская провели обряд "тусау кесу" дочери (видео)

Данияр Хизметов и Жания Джуринская с дочерью. Фото: instagram.com/djurinskaya

Отечественные актеры и блогеры Данияр Хизметов и Жания Джуринская провели обряд "тусау кесу" маленькой дочери. Видео, опубликованное счастливыми родителями в Instagram, умилило пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

"Пусть твоя дорога будет светлой, доченька. Проживи жизнь играючи и будь всегда своевольной, как на этом видео, тебе можно все, мама с папой рядом", - написала Жания, выложив видео традиционного обряда разрезания пут ребенку.

Из предложенных вещей малышка, сделавшая первые шаги по белой ткани, выбрала денежную купюру.

"Моя дочь", - радостно воскликнула счастливая мама.

"Пусть будет светлой и доброй дорога", "Софи знает, что выбрать, молодец", "Поздравляю! Пусть будет счастливой, успешной и знаменитой!", "Поздравляю с первыми шагами", "Копия папы", - отметили умиленные подписчики.

Напомним, год назад Жания Джуринская и Данияр Хизметов впервые стали родителями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025338-daniyar-hizmetov-i-zhaniya-dzhurinskaya-proveli-obryad-tusau-kesu-docheri-video/