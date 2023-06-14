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"Мой сын ни в чем не нуждался": Меруерт Тусипбаева рассказала, почему отказалась от алиментов

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Меруерт Тусипбаева
Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Певица Меруерт Тусипбаева рассказала в программе "Жұлдызды шаңырақта", кто был ее мужем, общается ли ее сын с отцом, а также почему отказалась от алиментов на содержание сына.

Меруерт Тусипбаева рассказала, что сыгравший в клипах на песни "Қимай сені барамын", "Мен сені ғұмыр бойы іздегенмін" молодой человек и был ее супругом.

"Я была замужем в жизни всего лишь раз. Мы официально были женаты и официально развелись. Прожили вместе лет 5-6. Он общается с сыном, живет сейчас в Шымкенте, он сам оттуда родом. У него уже другая семья, но, к сожалению, других детей у него нет, мой сын - единственный его ребенок", - рассказала она.

Певица отметила, что отказалась от алиментов на содержание сына.

"Если твой отец или твоя мать платили тебе алименты в детстве, то спустя годы твоей обязанностью будет содержать их. Я не хотела, чтобы мой ребенок испытывал какие-либо трудности, жизнь у него еще впереди. Мы ведь не знаем, что будет завтра.

Когда мы разводились, у нас был дом, купленный в ипотеку, и машина. Машина осталась у него, а у меня - ипотечное жилье. И в суде я официально отказалась от алиментов.

Слава Всевышнему, я смогла вырастить единственного сына так, как будто он рос в полной семье. Мой сын ни в чем не нуждался...

Конечно, если бы мы в чем-либо нуждались, бывший муж нам бы помог. Но ребенок учился по гранту в вузе, сейчас учится в Европе", - отметила она.

Ранее мы писали, что Меруерт Тусипбаева рассказала о своих мечтах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024718-moy-syn-ni-v-chem-ne-nuzhdalsya-meruert-tusipbaeva-rasskazala-pochemu-otkazalas-ot-alimentov/

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