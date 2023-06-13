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"Хочу сидеть дома и встречать мужа с работы": Меруерт Тусипбаева рассказала о своих мечтах

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Меруерт Тусипбаева
Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Отечественная певица Меруерт Тусипбаева рассказала в программе "Жұлдызды шаңырақта" о своих заветных мечтах. Артистка призналась, что мечтает о тихой семейной жизни.

Меруерт Тусипбаева призналась, что у нее, как и у каждого человека, есть свои мечты, которые соответствуют определенному периоду жизни.

Она рассказала, что ее сын вырос и учится в магистратуре в Европе. Артистка заявила, что готова создать семью.

"В данное время я хотела бы выйти замуж, сидеть дома и встречать мужа с работы, готовить ему еду", - поведала она.

Ведущая передачи Анна Данченко отметила, что знает певицу как прямолинейного человека, который не пытается кому-либо угодить.

"Нет, с мужем и сыном я так не смогу поступить. С мужем я бы хотела быть понимающей, быть ему помощницей", - призналась она.

Меруерт Тусипбаева также заявила, что совсем не ревнива. Она считает неуместным проверять телефон своего мужчины.

"У женщины должно быть достоинство. Копаться в его телефоне - это очень низко. Я получила хорошее воспитание, я дочь учителя, выросла в большой семье. Думаю, что сейчас у меня достаточно мудрости и опыта, чтобы найти общий язык с любимым человеком", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024601-hochu-sidet-doma-i-vstrechat-muzha-s-raboty-meruert-tusipbaeva-rasskazala-o-svoih-mechtah/

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