"На папу похожа": Ник Джонас показал маленькую дочь

Ник Джонас с дочерью. Фото: instagram.com/nickjonas

Американский певец Ник Джонас, муж актрисы и обладательницы титула "Мисс мира-2000" Приянки Чопры, выложил в соцсети фото с маленькой дочерью и умилил своих преданных поклонников, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Ник Джонас и Приянка Чопра назвали дочь индийским именем. Мальти Мари появилась на свет в январе прошлого года благодаря суррогатной матери. Счастливые родители уже показывают свою подросшую девочку публике.

Теплое фото Ника с малышкой умилило Сеть. Фанаты, а их у певца в Instagram около 35 миллионов, отметили, что Мальти Мари очень похожа на отца.

"Такая милая малышка", "Я до сих пор не могу поверить, что он теперь отец", "И папа, и дочь абсолютно очаровательны", "Я вижу в ней идеальное сочетание их обоих, эти красивые глаза - мамины", "На папу похожа, оба красивы", "Чисто папино лицо", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024542-na-papu-pohozha-nik-dzhonas-pokazal-malenkuyu-doch/