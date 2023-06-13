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Звезда сериала "Чики" стала мамой во второй раз

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Варвара Шмыкова
Варвара Шмыкова. Фото: instagram.com/barbaraska_92

Российская актриса Варвара Шмыкова, получившая известность после выхода сериала "Чики", стала мамой во второй раз. Об этом избранник артистки рассказал на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

В марте Варвара Шмыкова, также снявшаяся в фильме казахстанского режиссера Айсултана Сеитова "Қаш", сообщила поклонникам о своей беременности и раскрыла пол ребенка.

Новоиспеченный отец и возлюбленный актрисы Даниил Радлов рассказал подписчикам, что мальчик родился 11 июня. По его словам, имя малышу ему приснилось во сне накануне родов.

"Одиннадцатого июня, в час ночи на свет появился Лука. Наш такой долгожданный, и в то же время настолько своевременно появившийся на свет сыночек. Его имя приснилось мне накануне. Как выяснилось вскоре, 11 июня день памяти святого Луки. Как это все объяснить не знаю, но в очередной раз убеждаюсь, что случайностей в нашей жизни не бывает", - написал он.

Фолловеры и друзья артистки поздравили молодых родителей с этим радостным событием в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024486-zvezda-seriala-chiki-stala-mamoy-vo-vtoroy-raz/

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