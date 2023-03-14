Актриса из фильма Айсултана Сеитова "Қаш" сообщила о беременности (видео)
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Российская актриса театра и кино Варвара Шмыкова сообщила поклонникам в Instagram о второй беременности. Фанаты и друзья артистки поздравили ее с этим радостным событием, передает NUR.KZ.
Актриса вместе с супругом устроили гендер-пати, на котором раскрыли пол будущего ребенка.
"Вначале мы были уверены, что у нас будет девочка. Казалось, это очевидно. Но после одного похода на узи, когда мы увидели, что там вытворяет малыш, подкрались сомнения... Поздравляю тебя, любимый, с наследником, тебя, Корней, с младшим братом, а себя со вторым сыном!" - написала Варвара.
Видео взято со страницы Варвары Шмыковой в Instagram
"Поздравляем! Лучшие родители", "Потрясающая новость! Поздравляю вас!", "Как это прекрасно! Будьте счастливыми родителями", "Ну какие же вы чудесные! Поздравляю!", "Ура! Еще мальчишка!", — отреагировали друзья и поклонники звезды.
31-летняя актриса воспитывает пятилетнего сына Корнея от первого брака. Варвара Шмыкова получила известность после выхода сериала "Чики". Также артистка принимала участие в дебютном фильме казахстанского режиссера Айсултана Сеитова "Қаш".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012814-aktrisa-iz-filma-aysultana-seitova-qash-soobschila-o-beremennosti-video/