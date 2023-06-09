"Лучше бы родила ему": Алтынай Жорабаева рассказала, как муж относится к пересудам

Алтынай Жорабаева с мужем. Фото: instagram.com/altynaizhorabayeva

Певица Алтынай Жорабаева стала гостьей программы "Ұйқым келмейді". Она ответила на вопросы о личной жизни и рассказала, как ее второй супруг относится к пересудам об их семье.

Алтынай Жорабаева имеет четырех дочерей от первого брака. Певица уже рассказывала, что ее нынешний супруг очень тепло относится к детям.

"Когда мы решили пожениться, Алишер очень переживал за то, как его воспримут мои дети. Но я сказала, мол, давай, погоди с этим, сначала поедем к твоим родителям, расскажем им.

К примеру, у нас в Шымкенте не поймут, что молодой парень хочет жениться на разведенной женщине с четырьмя детьми. А он мне сказал на это: "А что тут такого?". Мы поехали к его родителям и взяли их благословение", - рассказала Алтынай.

Она призналась, что муж не упрекает ее за то, что она пока не родила ему ребенка.

"Через год после того, как мы поженились старшая дочь спросила, могут ли они называть его папой. И когда мне пишут, мол, что ты ему не родишь, вместо того, чтобы выбражать на сцене, мне становится грустно.

Тогда он успокаивает меня и говорит: "Когда я предстану перед Богом, наверное, он не спросит меня, почему ты не стал отцом, а спросит, каким ты стал отцом для девочек, каким был мужем тебе", - поведала певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024136-luchshe-by-rodila-emu-altynay-zhorabaeva-rasskazala-kak-muzh-otnositsya-k-peresudam/