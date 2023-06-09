"До глубины души": Асель Аскар показала свои детские фотографии и довела до слез фолловеров

Асель Аскар в юности. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и блогер Асель Аскар поделилась с поклонниками в Instagram своими детскими фотографиями и обратилась к маленькой себе, чем довела до слез подписчиков, передает NUR.KZ.

Звезда соцсетей опубликовала трогательное видео о том, если бы у нее была возможность поговорить с самой собой в детстве и рассказать, как сложится ее жизнь.

"Если бы мы могли предугадывать что нас ждет… Если бы мы могли предупредить себя, когда мы маленькие. Если бы мы могли исправить наши ошибки и не оправдывали их словом “опыт”. Эх, наверное жизнь была бы сказкой", - написала под постом инстадива.

На видео Асель Аскар вкратце делится знаковыми моментами из своей жизни: о неудачных браках, о потере младшего сына и большой поддержке со стороны своего старшего сына, об отце и изменениях во внешности.

Видео взято со страницы Асель Аскар в Instagram

Подписчики блогерши восхитились стойкостью и мужеством знаменитости и выразили ей слова поддержки в комментариях.

"Я держалась до Бусинки, а потом уже просто разревелась", "Невозможно смотреть без слез. Как жаль, что, шагая во взрослую жизнь, нельзя исправить некоторые ошибки", "До глубины души", "До последнего старалась не плакать, теперь сижу реву", "Аселя, вы стойкий, оловянный солдатик! Все будет так, как ты этого хочешь и заслуживаешь", - напсали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024128-do-glubiny-dushi-asel-askar-pokazala-svoi-detskie-fotografii-i-dovela-do-slez-folloverov/