"Ощущение, что ты в тюрьме": Асель Аскар рассказала о разводе с первым мужем (видео)

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар впервые за много лет подняла тему развода с первым мужем. Знаменитость рассказала о страданиях в браке и приходе к "точке невозврата", передает NUR.KZ.

Со своим первым супругом Асель рассталась много лет назад. От того брака у нее остался сын. В своем Instagram актриса вспомнила, как познакомилась с отцом мальчика, как жила с ним и его родителями и как решила уйти.

"Я расскажу именно то, что прожила, испытала, что на тот момент ощущала я, что мне было больно, где мне было больно, кто мне сделал больно. Расскажу я свою историю от третьего лица для того, чтобы каждая из вас могла увидеть в ней себя", - заявила знаменитость.

Далее она продолжила рассказывать историю первого брака будто от третьего лица.

"Они познакомились с ним, как и многие, на первом курсе. Подруги уже с самого начала говорили ей присмотреться к нему, но она как-то не обращала внимания на их слова и первое время игнорировала его ухаживания. Но, как говорится, любую завоевать можно. Достаточно, чтобы она была наивна и неопытна. На протяжении трех месяцев он ухаживал за ней достаточно настойчиво. Он совершал тогда, как ей казалось, довольно-таки мужские поступки.

Все было как в турецких сериалах: цветы, конфеты без повода, заезжал за ней в 7 утра из другого конце города, чтобы отвезти на пары. Ждал ее часами, когда она освободится. Она часто замечала, что его так называемые "братишки" приглядывали за ней, пока она в универе. Замечала, как за ней следят. Сейчас это показалось бы страшным и параноидальным. Но тогда это было безумно романтичным. Он всячески пытался контролировать ее, чаще положенного интересовался о ее делах и всячески "поддерживал". Тогда нездоровая ревность казалась любовью и заботой", - вспоминает блогерша.

В результате начались отношения, которые переросли в свадьбу.

"Первые звоночки появились тогда, когда появлялись запреты: на одежду, на маникюр и макияж. Она их игнорировала, думая, что это проявление большой любви и заботы. Начались упреки, манипуляции и со временем добавилось даже рукоприкладство. Но постоянные мысли о том, что это "нормально" и "наверное, это у всех, и надо просто перетерпеть", отодвигали в сторону внутреннее "я" и личные границы стирались в ноль.

И затянулось все до того, что она и рукоприкладство воспринимала за норму. Ну, бьет - значит любит. Если бы не любил, не ревновал бы. Если запрещает, значит ему я не безразлична, если не разрешает, значит переживает, если ударил, значит я виновата. И так по кругу", - пишет Асель.

По словам актрисы, получилось так, что девушка не создала свою собственную семью с мужем, а присоединилась к его.

"С родителями жить сложно абсолютно всем. К сожалению, получилось так, что ей пришлось бороться за место в их семье. Каждый раз она чувствовала оценивающий взгляд своей свекрови. Чувствовала, что каждое ее действие находится под пристальным присмотром. Все, что бы она ни делала, подвергалось критике и третированию со стороны свекрови. Ощущение было, что муж со свекровью поменялись ролями. Каждый раз она молилась, чтобы еда, которую она приготовила, понравилась семье мужа. Было такое ощущение, что она каждый раз сдает экзамен", - пожаловалась Асель.

Как отмечает актриса, было ощущение нахождения в тюрьме с надзирателями.

"Ощущение, что ты в тюрьме и у тебя есть надзиратели? Да! Ежедневные фразы касательно ее внешности, сказанные перед ее супругом с ноткой иронии и сарказма, были любимым хобби свекрови. Уши большие, нос кривой, глаза разные, ноги, как у верблюда, запах, как от "Васи-кондуктора", ноги кривые, губы большие, волосы жидкие, родственники темнокожие, которые могут подпортить гены их внуков, одежда вызывающая и дешевая, вкус колхозный, образование неподходящее, внешность простовата, руки большие и грубы, ногтевая пластина слишком крупная, зубы слишком крупные и кривые, кожа слишком бледная, домашняя одежда безвкусная, обувь дешевая и от этого вонючая, место работы позорное", - перечислила она.

По словам инстадивы, все эти действия были направлены для унижения в глазах мужа.

"От этого страдали их сексуальные отношения, оборвалась какая-то супружеская связь, не было страсти, вожделения, нежных чувств. Супруг молодой, зеленый. На год всего старше. Мамины слова либо в шуточной форме, либо с интересом и переживанием. А что тут такого? Она ведь не со зла. Но важное, конечно, проделывалось. Капля камень точит. Заливалось все дозированно. Сказаны замечания от авторитетного для него человека. Он невольно задумывался. Приглядывался. И стал смотреть глазами матери", - комментирует Асель.

Она призвала девушек никогда "не позволять свекрови полностью заменять вашу роль".

"Не забывайте, что ваш союз - это про двух людей и не более", - заявляет актриса.

Кроме того, знаменитость рассказала о "бредовых ситуациях".

"Когда ее нижнее белье, которое сушилось, улетело в мусорку, потому что "в таком нельзя ходить, такое нельзя вешать на сушилку, уят". Доходило до того, что ее упрекали, что внук получился некрасивым и что получился неожиданно темненьким, у него нос слишком длинный, и что в этом ее вина. Или то, что спальная дверь молодоженов ночью должна быть открыта, а если закрывалась, то на следующее утро была истерика. Потому что закрывать дверь нельзя, как говорили ей: "Мы одна большая семья и что за ужас, когда другие члены семьи не могут утро зайти в эту комнату", - высказалась Асель.

По мнению блогерши, не нужно "из кожи вон лезть, чтобы вас приняли, стараться понравиться".

"Но больше всего ее поражало и злило агрессивное желание свекрови отобрать внука. Когда малыш уже немного подрос, свекровь демонстративно просила его не называть ее бабушкой, а просила называть мамой, а ее - по имени, настаивала на том, что необходимо переписать на нее внука. Прикрываясь идеей, что молодым не до детей, важнее учеба и карьера. К счастью, она была с характером, и тема с ребенком была ее пределом. И тут, видимо, сработал материнский инстинкт. Она ведь недавно стала мамой, гормоны бушевали. Но это было точкой невозврата", - рассказала актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976789-oschuschenie-chto-ty-v-tyurme-asel-askar-rasskazala-o-razvode-s-pervym-muzhem-video/