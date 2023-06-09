"Я потеряла опору": Айман Кулумбетова рассказала о разочаровании в близком человеке

Айман Кулумбетова. Фото: instagram.com/aiman_kulumbetova

Казахстанская блогерша Айман Кулумбетова в интервью журналу Harpers Bazaar рассказала о первой влюбленности, разочарованиях и пережитой потере сына.

Айман поведала изданию о своем первом опыте разочарования. По ее словам, это произошло пять лет назад, после чего она сделала вывод, что в первую очередь должна быть внутренняя опора в самой себе.

"В первый раз я разочаровалась в близком человеке пять лет назад. Я потеряла опору, которую взрастила в другом, и, потеряв ее, упала. Упала так сильно, что поняла: каждая опора должна быть внутри нас, чтобы никто никогда не мог выбить почву из-под ног. Ведь вы крепко стоите на своих двоих и любите людей просто за то, что они есть, а не за то, что они могут дать", - сказала она.

Инстадива также рассказала о первой влюбленности. По мнению Айман, только полюбив по-настоящему самого себя, можно полюбить другого человека. Она отметила, что общаясь с людьми, всегда обращает внимание на их способность ценить и заботиться о себе.

"В первый раз я влюбилась в 33 года — в себя. Впервые я почувствовала, что такое "любовь". Все, что было до этого, — не любовь. Человек, который не умеет любить себя, не может любить других. К сожалению, большинство из нас любить не умеют, поэтому сейчас для меня самый главный критерий в коммуникации с людьми — это их способность любить себя, ухаживать за собой, беречь себя, заботиться о себе. Именно они могут дать любовь, потому что знают, что это такое", - сообщила блогерша.

Звезда соцсетей поделилась, что сделав выбор в свою пользу, она в первый раз испытала истинную гордость за себя.

"Ни одно достижение, ни одна покупка, ни одна должность не вызывали во мне такое чувство гордости, как тот самый первый момент, когда я по-настоящему выбрала себя. Выбрать себя, даже когда трудно, страшно и будущее неизвестно, — вот что требует настоящей храбрости, силы воли и веры. Всего остального добиться в жизни можно с помощью дофамина, который упадет сразу после достижения цели. Поэтому я перестала гнаться за тем, что дает удовлетворение на минуту. Все, чего я хочу сейчас, — это быть в гармонии с собой, счастливой, спокойной и расслабленной. Именно это вызывает у меня ежедневное чувство гордости и самоуважения", - сказала Айман.

В 23 года, совсем еще юная Айман Кулумбетова потеряла своего первенца. По словам Нами, малышу было менее суток от роду, когда он скончался.

"Мы потеряли первого сына. Он прожил меньше одного дня, но я никогда не забуду его маленькое красивое лицо. Это был очень сильный мальчик, который стал бы достойным мужчиной. Его широкие брови были сдвинуты так, будто он хмурился — прям как взрослый. Он словно родился взрослым и мудрым. Родился, чтобы уйти и навсегда остаться в моем сердце. Его звали Абай, сейчас ему было бы 10 лет", - призналась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024050-ya-poteryala-oporu-ayman-kulumbetova-rasskazala-o-razocharovanii-v-blizkom-cheloveke/