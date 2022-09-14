"Они его выдавливали": блогерша Нами Кулумбетова рассказала о потере первого ребенка при родах

Айман Кулумбетова. Фото: instagram.com/nami_kulumbetova

Казахстанская блогерша Айман Кулумбетова рассказала, как потеряла первого ребенка при родах. Она пояснила, что ее уговорили согласиться на естественные роды, хотя должны были сделать кесарево сечение, передает NUR.KZ.

В интервью "Общуха с Нами Кулумбетовой" на канале "На худой конец" инстадива раскрыла тем, что случилось много лет назад с ее первой беременностью.

"Отличная беременность, долгожданная - ну как долгожданная, мы только поженились. Идеальная беременность. Но такое бывает, что ребенок не переворачивается головкой вниз, и у нас не перевернулся, это сын. Это был доношенный срок. Просто череда событий, которые не должны были случиться.

Так случается, что я попадаю на праздники в больницу, так случается, что я попадаю к замдиректору, к которой очередь огромная выстроилась. А я к ней в смену попадаю. И она говорит: "Зачем тебе кесарево?". Ты же такая рослая, сама родишь, зачем тебе шрам?". Я думаю: какой классный врач, все же на кесарево отправляют. А оказывается, запрещено пускать рожениц в естественные роды с тазовым предлежанием. Вообще запрещено в медицине, потому что там 50% смертности, а оставшиеся 50% инвалидности, потому что ребенок тупо задыхается", - рассказала Айман.

Блогерша поведала, что произошло далее.

"Если вы не знаете, как происходит родовой процесс: сначала мы рожаем голову, а тело с одной потуги уже выходит. А здесь ты рожаешь все тело, и на шее все схлопывается, что у нас и произошло. И на меня залезли 25 врачей, у меня весь живот был в синяках, потому что они его выдавливали. Как только ребенок родился, они знают, что я могу понять, что что-то не так, и меня вводят в глубочайший наркоз, они еще не рассчитали дозу, потому что все это экстренно, я там еле проснулась после наркоза.

И все сделали таким образом, что это была какая-то причина во время беременности, надо искать. Мне 23 года, я думаю: ну, врачи же всегда... они же не могут хотеть тебе плохого. И мы искали вот причину, год ходили по врачам. Каждый раз это пересказываешь, каждый раз рыдаешь, уже даже волос сдала на генетический тест, что я только не делала, потому что нам сказали: "Зачем делать вскрытие? Ребеночек маленький, ты же все сейчас понимаешь, может, простыла во время беременности", - вспоминает маркетолог.

По словам Нами, позже оказалось, что документов о ее беременности нет ни в поликлинике, ни в роддоме.

"То есть я никогда не была беременной и никогда не рожала. И потом я понимаю всю страшную картину и мафиозную цепь. Представляете, как все "подвязано". Роддом никак не связан с поликлиникой, но меня нет и в поликлинике в базе. Кладбище принимает тело без свидетельства о смерти. Никто из органов не интересуется, где мой ребенок. То есть я сдавала анализы, это же где-то все есть, что я с этим ребенком сделала?" - продолжила блогерша.

Она добавила, что ее первенец прожил всего 10-12 часов в реанимации.

"Он даже ни разу не вздохнул", - констатировала она.

После этого Нами родила еще двух детей, оба раза у нее было кесарево сечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987756-oni-ego-vydavlivali-blogersha-nami-kulumbetova-rasskazala-o-potere-pervogo-rebenka-v-rodah/