"Не разлучить тех, кого соединил Всевышний": Жулдызай Дуйсенбиева заинтриговала заявлением

Жулдызай Дуйсенбиева. Фото: instagram.com/zhuldizay_duisenbieva

Отечественная актриса Жулдызай Дуйсенбиева, о разводе которой стало известно недавно, заинтересовала подписчиков в Instagram своим заявлением, передает NUR.KZ.

Актриса, известная по фильмам "Вайн емес кино", сериалу "Айнұрдың арманы", заставила призадуматься фанатов.

"Оказывается, никто и ничто не может разлучить тех, кого соединил Всевышний. Цените друг друга, любите друг друга ради довольства Аллаха", - написала она в своем сторис.

Отметим, что несколько дней назад в Сети распространилась информация о том, что актриса развелась с мужем.

Как пишет kyn.kz, Жулдызай Дуйсенбиева заявила, что не держит обид на супруга и назвала его хорошим отцом. Она также добавила, что по состоянию здоровья не смогла ему родить второго ребенка.

Сторис Жулдызай Дуйсенбиевой. Скриншот: instagram.com/zhuldizay_duisenbieva

Мы писали ранее, что Жулдызай Дуйсенбиева рассказала о состоянии своего здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023951-ne-razluchit-teh-kogo-soedinil-vsevyshniy-zhuldyzay-duysenbieva-zaintrigovala-zayavleniem/